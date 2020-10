Brindisi, abbonamento bus scaduto: 14enne costretta a tornare a piedi per 4 km

BRINDISI - Una ragazzina di 14 anni sarebbe stata fatta scendere dal bus sulla strada provinciale tra Cellino San Marco e Brindisi, nel tragitto per andare a scuola in città, perché aveva l’abbonamento scaduto. Si trovava su un mezzo delle Ferrovie Sud Est il 29 settembre scorso, si è appreso oggi. Lo denunciano i familiari attraverso la legale Ilaria Baldassarre, che spiega: «La ragazzina è al primo anno di superiori e frequenta la scuola a Brindisi, è stata lasciata lungo una strada provinciale ed è tornata a casa a piedi».

Ha dovuto percorrere, a quanto pare, all’incirca 4 chilometri, zaino in spalla. A quanto riferito si sarebbe accorta una volta sul pullman di non avere un abbonamento settimanale in corso di validità. Per la disavventura, ha dovuto saltare un giorno di scuola. Ora i genitori, attraverso la loro legale, chiedono scuse pubbliche e l’avvio di una indagine interna che Ferrovie Sud Est ha annunciato di aver già aperto