Francavilla, movida zozzona: scoppia la polemica

FRANCAVILLA - «Movida zozzona» o altro? Nonostante il covid 19, che impone in caso folla di indossare la mascherina, la movida in piazza Umberto I che a volte si prolunga fino all’alba (ma non solo) nelle ore serali lascia strascichi di immondizie, di rifiuti solidi urbani che andrebbero invece gettati fino alla fine in contenitori separati per essere poi riciclati.

Se fosse così, tutta la retorica sul rispetto dell’ambiente e della mentalità ambientalista ed ecologica decade. Il dibattito sulla <movida zozzona> di piazza Umberto I, com’era prevedile è sbarcata sui social. <Mi rattrista, provocandomi tanta rabbia - dice il capogruppo di Forza Italia, Mimmo Bungaro - , vedere questo spettacolo rappresentativo della mia città. C’è solo una parola per descrivere questo scempio: è sconcertante> .

Ma le cose non stanno proprio così; infatti, Emanuele Modugno di Rifondazione comunista ribadisce come le foto <stanno girando sul web a manetta da, tanto rumore per nulla. Succede tutte le notti e in particolare nei fine settimana aggiunge Emanuele Modugno - , comunque mettiamo da parte l’inciviltà di alcuni che animano la movida notturna fino alle luci dell’alba la foto non ritrae la realtà ma un fatto tecnico, gli operatori ecologici dopo aver ramazzato tutta la piazza e dintorni raccolgono tutta la sporcizia in un posto, poi passa una macchina che aspira il tutto. Non sto scrivendo per sentito dire ma abito in piazza Umberto I e vedo e sento quello che avviene, forse ci vorrebbe un minimo di controllo visto che abbiamo da poco superato una pericolosa pandemia che è ancora in agguato, il controllo servirebbe non per reprimere ma per educare una parte di cittadini che – conclude Emanuele Modugno - sporcano la città e che schiamazzano per tutta la notte, mettendo in cattiva luce un’intera comunità>.