Cellino San Marco, rubano energia elettrica per 28mila euro: 2 arresti

I Carabinieri di Cellino San Marco (Br), a conclusione degli accertamenti, hanno arrestato, in flagranza di reato, un 45enne e una 60enne, entrambi del luogo, per furto aggravato di energia elettrica.

In particolare, nella mattinata di ieri, nel corso di mirati controlli, è stato accertato che i due, che occupano due distinte abitazioni, hanno sottratto energia elettrica mediante dispositivi abusivi by-pass tra la rete elettrica pubblica e impianti domestici, per 28mila euro circa. Gli impianti sono stati subito ripristinati e posti in sicurezza dai tecnici dell’ENEL intervenuti sul posto.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati subito messi in libertà, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.