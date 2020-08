Fasano, assalto in banca: fanno esplodere bancomat, ladri in fuga ma a mani vuote

FASANO - Assalto con esplosione al bancomat della Banca Poipolare Pugliese durante la notte a Fasano. I malviventi sono arrivati sul posto intorno alle ore 4, a bordo di un’auto. Si presume che abbiano utilizzato un tubicino per iniettare il gas nella fessura del cash dispenser. Pochi minuti dopo la deflagrazione ha svegliato il vicinato, ma ai ladri è andata male perché l’onda d’urto ha spinto le cassettine cariche di banconote all’interno dell’istituto di credito. Così i banditi sono fuggiti a mani vuote.



Sul posto, allertati dall’allarme attivato dall’esplosione, si sono recati i carabinieri della compagnia di Fasano. I rilievi sono stati effettuati con il supporto dei colleghi della Scientifica. Intorno alle 6,45 sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni per una valutazione dei danni strutturali. La dinamica dei fatti è al vaglio dei militari, che hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere della zona. I malviventi sapevano che in vista del week end il bancomat avrebbe fatto il pieno di denaro. Ma in attesa dei riscontri del personale dell’istituto di credito, è probabile che siano rimasti a bocca asciutta.