Ceglie Messapica: banditi rapinano banca in pieno giorno, via con il bottino

Rapina in pieno giorno all'Istituto bancario Credem di Ceglie Messapica (Br): questa mattina intorno alle 9.30 due persone armate di taglierino sono entrate nella filiale e sono fuggite con un bottino ancora da quantificare, ma che si aggira intorno ad alcune migliaia di euro. Da chiarire ancora quale sia stato il mezzo utilizzato per la fuga. Sul posto i carabinieri per le indagini: i banditi hanno agito a volto scoperto, fingendo di essere clienti.