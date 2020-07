Mesagne, fece accoltellare l'ex marito: arrestata donna, due complici in carcere

Avrebbero organizzato una spedizione punitiva per far accoltellare l’ex marito: una donna e due uomini sono stati arrestati dalla polizia in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare per tentato omicidio. Per la donna sono stati disposti gli arresti domiciliari, gli altri due sono invece in carcere. Si tratta di Serena e Damiano Bello, di 35 e 37 anni, cugini, e di Antonio De Punzio, di 38 anni, tutti di Mesagne (Brindisi).

I fatti risalgono allo scorso 20 febbraio e si sono verificati nel centro di Mesagne. Un 37enne fu ferito da un’arma da taglio e giunse autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, dove fu ricoverato in prognosi riservata per gravi ferite al torace e all’addome. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, sarebbe stata la donna a ingaggiare il parente per regolare con la violenza dissidi scaturiti dalla separazione.