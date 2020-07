Mesagne, scontro tra due auto sulla complanare: muore un anziano

Mesagne - È morto dopo una breve agonia l’anziano mesagnese rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio, poco fuori il centro abitato di Mesagne.

Carmelo De Punzio, di ottant’anni, era stato trasportato in codice rosso all’ospedale «Perrino» dagli operatori sanitari del 118. Per lui, purtroppo, i medici hanno potuto fare ben poco. Aveva un forte trauma cranico e ferite in varie parti del colpo.

Abitante in via Ajmonetto S. Giorgio, De Punzio era stato per molti anni a Torino svolgendo il suo lavoro di saldatore. Poi, era tornato nella sua Mesagne.

Domenica, a bordo della sua Fiat 126, si è scontrato sulla circonvallazione sud di Mesagne con la Fiat Idea di una signora di Ruvo di Puglia che viaggiava con la figlia. Le due donne sono rimaste leggermente ferite nel sinistro.

Sembra che l’impatto sia stato inevitabile, anche se la dinamica esatta sarà fornita dagli agenti della Polizia locale e da quelli del Commissariato alla fine del loro lavoro.

I poliziotti avrebbero già acquisito alcune testimonianze di automobilisti che hanno assistito al grave incidente. Sul posto erano intervenute due ambulanze e anche i vigili del fuoco che avevano estratto dalle lamiere il pensionato che ancora dava segni di vita, nonostante la violenza dell’impatto avvenuta proprio dal lato del guidatore

Testimoni dell’accaduto - come si diceva - turisti che sono stati sentiti dagli agenti del locale commissariato.

Carmelo de Punzio era un uomo molto conosciuto a Mesagne, gran lavoratore. Come operaio a Torino aveva saputo conquistare i suoi datori di lavoro grazie alla grande professionalità del settore delle saldature. Un lavoro che ha svolto fino al suo ritorno a Mesagne.