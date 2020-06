Brindisi, spiagge brindisine prese d'assalto dai bagnanti

BRINDISI - L’intensa ondata di caldo, coincisa con il week end appena trascorso, ha letteralmente svuotato la città, spostando in massa i brindisini sulle spiagge del litorale.

I lidi sono stati presi d’assalto da migliaia di bagnanti in cerca di refrigerio tra le acque (in verità ancora un po’... freddine) del mare e non sono mancati - specie nelle spiagge libere - gli assembramenti di gente, non propriamente a distanza con gli ombrelloni e gli asciugamani, sebbene Brindisi, come del resto la Puglia, sia ormai da una settimana intera senza nuovi contagi da Covid-19.

Il caldo, dunque, ha preso il sopravvento in questa prima parte di stagione estiva e, a detta del meteorologo Michele Conenna, non darà tregua anche nei prossimi giorni. «L’aria di origine africana che da qualche giorno interessa tutta l’Italia e in particolar modo il sud - afferma l’esperto - continua a far affluire aria calda con temperature che superano abbondantemente i 30°. Insomma, seppur in ritardo, l’estate 2020 è arrivata e non lascia presagire nulla di buono. Durante la prossima settimana, l’ondata di caldo, si rafforzerà ulteriormente facendo impennare le temperature ancora di diversi gradi sino a sfiorare i 40° gradi. Successivamente potrebbe esserci una rinfrescata generale accompagnata da piovaschi, venti sostenuti e qualche temporale. Ma non sarà certo una pausa a fermare l’estate che rialzerà la testa più forte di prima. Tra la seconda e terza decade di luglio - aggiunge Conenna - il caldo sarà importante, con punte di 40/41 gradi. Sara, come spesso accade, il periodo più caldo dell’anno che potrebbe spingersi fino ai primi di agosto. Ma non finisce qui. Anche ad agosto prepariamoci a soffrire il caldo. L’aria africana continuerà a resistere con tanto caldo e qualche isolato temporale pomeridiano. Per quanto riguarda là piogge, a causa della pressione molto alta saranno assenti. Insomma, nel complesso ci aspettiamo un’estate molto calda con temperature oltre la norma su tutta la Puglia e non solo. Anche settembre promette bene, con caldo e bel tempo».