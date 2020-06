Sanità, Fitto: «Vergogna per i malati in fila sotto al sole a Brinidisi»

BRINDISI - «Lunga vita a nonna Raffaella di San Marco in Lamis, che a 98 anni ha sconfitto il Covid. Ma francamente trovo incredibile che Emiliano abbia fatto un post sull'anziana donna, ma non abbia detto una sola parola sulla vergogna dei tanti anziani brindisini, ammalati cronici, che hanno dovuto fare la fila, sotto un sole cocente, per accedere agli ambulatori e al Cup dell’ospedale Perrino di Brindisi». Lo afferma il candidato presidente del centrodestra alla Regione Puglia, Raffaele Fitto.