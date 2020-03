Coronavirus Brindisi, sindaco Rossi in quarantena: test negativo

BRINDISI - E’ risultato negativo il tampone per il Coronavirus eseguito sul sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, che ieri aveva annunciato di essersi sottoposto al test dopo che il comandante della polizia municipale del capoluogo messapico era risultato positivo. Il primo cittadino continuerà a osservare un periodo di quarantena a scopo precauzionale. Stessa sorte per i collaboratori più stretti del comandante Antonio Orefice che dopo alcuni giorni di febbre è ora in buone condizioni.

«Ringrazio tutti per i tanti messaggi di sostegno per me e per il comandante Orefice - ha dichiarato il sindaco - resterò in quarantena per il bene di tutti. E invito tutti a farlo. Restate a casa! Non possiamo fare altro per evitare il contagio. Dobbiamo essere tutti responsabili». Rossi ha espresso solidarietà a tutti i cittadini brindisini che stanno vivendo momenti difficili: «Sono vicino col pensiero - ha ancora affermato - a chi è risultato positivo nella nostra città e alle persone in quarantena, seguo grazie all’Asl i vostri aggiornamenti. Tutti loro hanno bisogno del nostro incoraggiamento, forza!».