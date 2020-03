Torre S.Susanna, nonnina cade in casa e rimane 12 ore per terra: salvata dai cc

I carabinieri di Torre Santa Susanna (Br) nella notte del 28 febbraio hanno soccorso una 77enne del luogo, nubile, pensionata e malata, che era caduta in casa accidentalmente ed è rimasta sul pavimento per 12 ore. Un'anziana vicina ha sentito dei lamenti provenire dall'appartamento e ha chiamato aiuto. I carabinieri hanno trovato la porta blindata e hanno deciso di entrare in casa arrampicandosi sui balconi e forzando la porta-finestra, fortunatamente al primo piano. I militari hanno quindi raggiunto la donna e chiamato i soccorsi: l'anziana è stata accompagnata nell'ospedale di Francavilla Fontana.