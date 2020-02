Brindisi, il Comune apre una sezione info Coronavirus sul sito

BRINDISI - Il Comune di Brindisi ha aperto sulla home page del sito istituzionale una sezione dedicata alle informazioni sull'emergenza Coronavirus. Questa sezione, informa una nota, offre «informazioni e aggiornamenti per il nostro territorio relativi alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. La sezione del sito sarà punto di riferimento ufficiale con informazioni in tempo reale, documenti ufficiali, comunicati stampa e indicazioni da seguire. Le pagine saranno costantemente aggiornate. Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato e ha attivato il numero di pubblica utilità 1500. Oltre a questo numero è sempre attivo anche il 118. Link utili: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus www.comune.brindisi.it e https://www.comune.brindisi.it/brindisi/zf/index.php/servizi-agg iuntivi/index/index/idtesto/228»