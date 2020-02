Restinco, vuole stare nel Cpr abusivamente: colpisce auto con transenna e minaccia agenti con arma finta

La polizia di Brindisi è intervenuta ieri, 13 febbraio, in tarda mattinata, in località Restinco, dove nei pressi del Centro di Permanenza per il Rimpatrio un cittadino straniero, regolare sul territorio dello Stato, aveva danneggiato un'auto di proprietà di uno degli addetti al centro. L'uomo, M.K., 31 anni, pretendeva di accedere al centro senza averne il titolo, e al rifiuto del personale di vigilanza ha reagito con violenza, scagliando una transenna contro l'auto, danneggiando carrozzeria, parabrezza e finestrino, e scappando via poco dopo. Gli agenti l'hanno bloccato poco dopo, ma alla vista dei poliziotti ha rifiutato di fornire documenti di identità, e dopo aver sputato contro uno di loro ha tirato fuori una pistola, che poi si è rivelata giocattolo. L'uomo è stato 'disarmato' prontamente, ed è emerso che lo scorso ottobre aveva lanciato una pietra contro un pullman di linea Stp, terrorizzando gli studenti all'interno. L'uomo è stato arrestato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, e danneggiamento aggravato, e condotto in carcere.