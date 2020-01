Ceglie Messapica, guida l'auto dopo aver bevuto e si scontra con un furgone: denunciato

A Ceglie Messapica, i Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato, per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, un 26enne residente a Manduria (TA). In particolare, il giovane, mentre era alla guida della propria autovettura sulla S.P. 26 Ceglie Messapica – Francavilla Fontana, ha provocato un incidente stradale - nel corso del quale sono rimaste ferite alcune persone - scontrandosi contro un furgone condotto da un 43enne del luogo. Il 26enne, accompagnato al Perrino di Brindisi per gli accertamenti sanitari, è risultato positivo all’uso di sostanza stupefacente. La patente è stata ritirata e il veicolo sequestrato.