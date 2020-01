«Pulivo la pistola e mi è partito un colpo»: uomo uccide moglie in casa a Ostuni

Una donna di 46 anni è stata uccisa in casa a Ostuni da un colpo di pistola che l’ha prima ferita a un braccio e poi colpita al torace. Il marito è in stato di fermo: ha raccontato alla Polizia di averle sparato per errore mentre puliva l’arma, che è risultata detenuta illegalmente.

I fatti si sono verificati in una villa di contrada Malandrino, alla periferia della Città bianca, attorno alle 23.

Sul posto sono intervenuti la Squadra mobile della questura di Brindisi e i poliziotti del commissariato. Il medico legale incaricato dalla procura ha eseguito una prima ispezione esterna. I rilievi sono in corso. I poliziotti stanno compiendo verifiche sul racconto fatto dall’uomo.

Si chiamava Giovanna De Pasquale e aveva 46 anni la donna morta nella serata di ieri a Ostuni dopo essere stata colpita al braccio e al torace da uno sparo che sarebbe partito dalla pistola del marito. L’uomo, Francesco Semeraro, 54 anni, è stato arrestato con le accuse di omicidio colposo. Agli investigatori ha raccontato di aver ferito la moglie mentre maneggiava la pistola per pulirla, ma la dinamica dell’accaduto è ancora da accertare.

Sul corpo della vittima il pm di turno Giovanni Marino ha disposto l’autopsia. L’arma è risultata legalmente detenuta, a differenza di quanto ipotizzato in un primo momento dalla polizia. I fatti si sono verificati in una villa alla periferia della città all’interno della quale, a quanto si apprende, c'erano altre persone al momento dell’accaduto. Attorno all’abitazione ci sono stati momenti di nervosismo quando sono arrivati i giornalisti, uno dei quali è stato aggredito.