S.Pietro Vernotico, colpi di pistola contro auto del proprietario del cane arso vivo

BRINDISI - Due colpi di pistola sono stati sparati contro una autovettura, una «Lancia Y», la notte scorsa a San Pietro Vernotico. Sull'episodio indagano i carabinieri. La vettura è intestata alla compagna del proprietario di un cane, Giako, che venne legato con un guinzaglio e dato alle fiamme nel novembre 2018. L’animale morì dopo qualche giorno in una clinica veterinaria. Un episodio che potrebbe essere all’origine dell’attentato della scorsa notte. Il cane si trovava sul balcone di un’abitazione vicina al luogo in cui era parcheggiata la «Lancia Y», in via Federico Blasi.