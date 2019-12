San Vito dei Normanni, presi con 10 grammi di cocaina: finiscono ai domiciliari

I Carabinieri di San Vito dei Normanni hanno arrestato due giovani per staccio di stupefacenti. In manette sono finiti il 29enne Adriano De Iaco e il 35enne Cosimo Carparelli.

I militari, nel corso di un controllo, hanno notato De Iaco nei pressi di un bar del centro brindisino che ha consegnato una busta a Carparelli giunto a bordo di una Bmw. La pattuglia ha fermato l'auto e la successiva perquisizione personale nei confronti di Carparelli ha consentito di ritrovare, all’interno degli slip, la bustina consegnata poco prima contenente 10.85 gr di cocaina. La perquisizione nella sua abitazione ha consentito inoltre di rinvenire materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

I Carabinieri hanno esteso la perquisizione anche nei confronti di De Iaco, trovando nella propria autovettura Audi S3, un coltello a serramanico della lunghezza di 20 cm e una mazza da baseball in alluminio. Il giovane è stato così denunciato a piede libero per per porto abusivo di strumenti atti ad offendere.

I due sono finiti agli arresti domiciliari.