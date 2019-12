Brindisi, bucato tubo di gas durante lavori paura in città

Momenti di paura in via Alfredo Cappellini, in pieno centro cittadino, per una fuga di gas causata dalla rottura di un tubo durante i lavori di scavo per la fibra ottica. Sono stati gli stessi operai impegnati nell’intervento ad allertare e a chiedere l’invio sul posto dei Vigili del fuoco, provvedendo nell’attesa ad informare dell’accaduto e a mettere in guardia anche i negozianti e gli abitanti della strada. L’odore del gas si è subito protratto nell’ambiente circostante, arrecando disagi e disturbo anche nelle aule della vicina scuola elementare “Perasso”.