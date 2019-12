Brindisi, trasporto pubblico: in arrivo 15 nuovi bus tutti ecologici

BRINDISI - Indetto un bando di gara europea finalizzato all’acquisto di 15 nuovi autobus ecologici per il trasporto pubblico locale, destinati a sostituire quelli (ormai datati e non più affidabili al cento per cento) attualmente in uso alla Stp.

La procedura è stata aperta con determina dirigenziale dopo che la Regione ha ammesso ad un finanziamento di 5 milioni di euro il progetto presentato (nell’ambito del “Por Puglia 2014-2020 Asse IV Azione 4.4 Smartgocity - avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati al rinnovo del parco automobilistico del trasporto pubblico locale urbano") dall’Amministrazione con l’avallo della Giunta.

Oggetto di gara, come detto, la fornitura di 15 autobus urbani di classe I, di cui 14 alimentati a metano con motore Euro 6 e uno alimentato con motore elettrico. Ancora più nello specifico, la gara di appalto è suddivisa in quattro lotti: il primo concerne la fornitura di un bus elettrico di lunghezza dai 7 agli 8 metri per un costo stimato di 360mila euro. Il secondo lotto prevede la fornitura di 6 autobus del tipo medio di lunghezza dagli 8 ai 10 metri per un costo complessivo pari a 1.470.000 euro (245mila euro l’uno); il terzo lotto, a sua volta, attiene all’acquisto di 4 autobus del tipo normale di lunghezza tra 10 e 11 metri per un costo di 1.100.000 euro (275mila euro l’uno); infine, il quarto lotto con oggetto 4 autobus di lunghezza compresa tra gli 11 e i 13 metri per un costo totale di 1.120.000 euro (280mila euro l’uno).

La gara sarà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. Con i 15 nuovi autobus ecologici, il Comune di Brindisi punta a salvaguardare l’ambiente, oltre che a rendere maggiormente sicuro il trasporto pubblico a beneficio dell’utenza.