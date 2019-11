Brindisi, cargo fuori rotta danneggiò scogliera: denunciato comandante

E’ stato denunciato e multato il comandante del cargo moldavo 'Diana S' che, richiamato più volte dal Centro di Controllo Vts perché fuori dalla corsia di uscita del porto di Brindisi, si era incagliato nei fondali bassi tra le Isole Pedagne e Capo di Torre Cavallo, la notte tra il 9 e 10 ottobre. La Capitaneria di porto ha definito 'gravissime' le violazioni al Codice della Navigazione e al Codice Penale: navigazione in zone vietate, falsità ideologica, falsa rotta, danneggiamento della nave, inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione, attentato alla sicurezza dei trasporti, inosservanza di provvedimenti dell’Autorità, danneggiamento, distruzione e deturpamento di bellezze naturali. Incagliandosi sul fondale roccioso - è stato poi accertato il mattino dopo, con un’ispezione subacquea disposta dalla Capitaneria - il cargo ha danneggiato la scogliera. Tre i verbali amministrativi, con multe per un massimo di 6.197 euro ciascuno.

Lungo 78 metri, con 9 membri di equipaggio a bordo, partito da Brindisi e diretto al porto cipriota di Limassol, il cargo guidato dal comandante E.A., azero di 34 anni, è riuscito a disincagliarsi da solo e si è poi allontanato. Il Vts aveva inviato in zona una motovedetta di soccorso, un rimorchiatore e alcune pilotine: ai richiami, dalla nave è stato risposto di aver ricevuto l’ordine, ma inspiegabilmente ha continuato in direzione sbagliata. Dopo l’incidente, il comandante ha dichiarato che tutto era in ordine (motore, elica, timone e fondo della nave non avevano subito danni) e che riprendeva il viaggio, sottraendosi così ai controlli di sicurezza della Guardia Costiera.