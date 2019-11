Brindisi, vuole diventare più alta: si sottopone a intervento per allungamento arti inferiori

BRINDISI - Eseguito con successo un intervento di allungamento degli arti inferiori su una paziente adolescente. È il primo del genere effettuato a Brindisi nei giorni scorsi, nel reparto di Ortopedia dell’Ospedale Perrino. Un intervento dello stesso tipo era stato eseguito nel 2015 presso l’Ospedale di Francavilla Fontana, sempre ad opera dello stesso primario, Dr. Gianfranco Corina, dal 2016 in servizio al Perrino. Diventare più alta era un desiderio della ragazza, non solo per questioni «estetiche» ma per avere un’altezza che le consentirà in futuro di svolgere in autonomia semplici operazioni quotidiane senza difficoltà. La ragazza ha contattato il medico nei mesi scorsi dopo aver saputo del precedente intervento a cui era stata sottoposta un’altra ragazza a Francavilla Fontana. Fortemente motivata e sostenuta dai genitori, sa che la strada è ancora lunga. Il percorso per raggiungere una statura normale rispetto all’attuale, pari a quella di una bambina di circa 8 anni, prevede, infatti, una presa in carico di almeno due anni, con un lavoro graduale e progressivo che porterà ad aumentare la sua altezza di circa 20 centimetri.

Al primo intervento, preceduto anche da valutazione e supporto psicologico, ne seguiranno altri in vari step, con controlli costanti fino al completamento dell’allungamento dei diversi segmenti di entrambi gli arti inferiori. L’intervento chirurgico, preparatorio ai successivi, è durato circa due ore a cura di una equipe costituita da anestesisti, chirurghi, infermieri, strumentisti, precedentemente informati nel dettaglio sulla complessa procedura che ha riguardato femore, tibia e perone.