Mesagne, evade i domiciliari per portare a spasso il cane: arrestato

MESAGNE - Portava a passeggio il proprio cane, nonostante fosso agli arresti domiciliari. Un 34enne, di Mesagne, è stato colto in flagranza di reato dai carabinieri della locale stazione.

L’uomo stava espiando un cumulo di pene concorrenti emesso dalla Procura generale della Repubblica di Trento, per dei reati di estorsione, detenzione, spaccio di sostanze stupefacenti e falsità materiale commessa da privato commessi fra il 2010 e il 2017. I militari hanno fermato il 34enne mentre passeggiava con il suo fido in via Florenzio, a Mesagne. Dopo le formalità di rito, è stato riaccompagnato presso l’abitazione e risottoposto al regime della detenzione domiciliare.