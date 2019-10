Brindisi, è ancora in Italia nonostante l'espulsione dal territorio nazionale: denunciato montenegrino

I carabinieri di Brindisi hanno denunciato un 35enne di origine montenegrina perché non ha ottemperato all'ordine di lasciare il territorio nazionale. Nel pomeriggio del 6 ottobre scorso gli uomini dell'Arma hanno notato l'uomo all'interno di un bar in un'area di servizio lungo la SS16, in direzione Nord. Dopo avergli controllato i documenti e aver accertato che era stato espulso dal territorio nazionale, gli è stato notificato un nuovo ordine di lasciare il paese entro 7 giorni.