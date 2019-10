Ubriaco investe ciclista senegalese nel Brindisino e scappa, poi torna indietro: denunciato

Un 64enne di Ostuni (Br) è stato denunciato dai carabinieri per guida in stato d'ebbrezza, omissione di soccorso e lesioni personali colpose. L'uomo infatti mentre stava percorrendo la via per Carovigno a bordo della sua auto ha investito un ciclista senegalese di 21 anni, ospite del centro Carbrun di Carovigno, e si è allontanato senza prestare soccorso. Un testimone oculare ha visto tutto, ha allertato il 112 e raggiunto il responsabile, ma quest'ultimo ha negato e si è dileguato. Tuttavia, temendo ripercussioni, ha fatto dietro-front ed ha raggiunto il luogo del sinistro. La vittima non ha riportato danni, l'uomo è risultato positivo all'alcoltest. La patente gli è stata ritirata.