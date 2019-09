Oria, catturato rapinatore: era latitante da due mesi

Questa notte, nelle campagne di Oria, i Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana insieme ai militari della stazione di Oria, hanno arrestato Alessandro Castrovillari, 32enne del luogo. L’uomo si era reso irreperibile ed era attivamente ricercato dal 22 luglio scorso, quando l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Brindisi aveva emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione, dovendo espiare la pena di 2 anni, 8 mesi e 23 giorni di reclusione per rapina.

In particolare, i militari, a seguito di alcuni servizi di osservazione nelle aree rurali, hanno localizzato il rapinatore in una casa rurale di contrada Portaccio. Pertanto, dopo la mezzanotte hanno circondato la casa dopo aver avuto la certezza che il latitante fosse in casa e sono intervenuti. L’uomo, che era con una donna del luogo, proprietaria dell’immobile, non ha opposto resistenza.

La rapina per la quale deve scontare la pena riguarda l'aggressione a un automobilista avvenuta nel 2015 a San Pancrazio Salentino: in quella circostanza Castrovillari - portò via con una complice l'auto, una Renault Scenic, a un uomo che, nel tentativo di opporsi, fu trascinato al suolo e riportò diverse lesioni.