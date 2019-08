Francavilla, braccianti senza permesso di soggiorno: un denunciato

Nell’ambito di controlli anti-caporalato, i Carabinieri di Francavilla Fontana hanno denunciato un imprenditore agricolo di Villa Castelli, 69 anni, per aver impiegato nei campi due lavoratori albanesi privi del permesso di soggiorno. L’imprenditore è stato anche denunciato a piede libero per gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo della task force provinciale anti-caporalato e del nucleo Ispettorato del Lavoro di Brindisi, nel compiere accertamenti in alcuni appezzamenti dov'era in corso la vendemmia di uva da tavola e da vino, hanno rilevato 27 lavoratori italiani e i due albanesi, un 24enne e un 19enne, entrambi privi del permesso di soggiorno.

Contestati all’imprenditore anche reati ambientali per lo smaltimento di rifiuti speciali derivanti all’attività agricola, in un deposito nel terreno privo di copertura, usato per vari materiali di risulta, anche tubazioni idriche, ferro, vetro; l'area di stoccaggio è stata sottoposta a sequestro. Ulteriori accertamenti sono in corso sugli aspetti amministrativi e obbligatori per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.