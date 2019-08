Cercano di violentare turista 16enne a festa in spiaggia nel Brindisino: caccia ai 2 responsabili

Una turista 16enne del Nord Italia ha riferito ai carabinieri di San Vito dei Normanni che la scorsa notte, quella fra il 31 luglio e l'1 agosto, durante una festa in spiaggia in un lido della costa brindisina, due minori probabilmente ubriachi avrebbero tentato di abusare di lei. I carabinieri sono al lavoro per identificare i responsabili. Sono al vaglio le riprese videofotografiche dei sistemi presenti in zona e la raccolta delle testimonianze dei presenti.