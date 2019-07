Cellino S. Marco, muore motociclista sulla via per il mare: sospesa festa patronale

CELLINO SAN MARCO - Schianto in moto sulla strada del mare: ieri pomeriggio Cellino San Marco ha dato l’ultimo saluto a Simone Argentieri, il 25enne che ha perso la vita sabato sera in un terribile incidente stradale accaduto lungo la strada che collega San Pietro Vernotico e Campo di Mare.

La salma del giovane cellinese è giunta in via Martiri delle Fosse ardeatine, dove è sita la casa di Simone Argentieri, ieri mattina. Ad accoglierla c’era una folla di gente, tant’è che è stato necessario che i vigili urbani presidiassero la zona e si occupassero della viabilità.

L’incidente. Simone Argentieri stava percorrendo la strada per il mare in moto insieme a due amici, anche loro su due ruote. Il 25enne cellinese era a bordo di una potente Kawasaky e, imboccando una curva, ha perso il controllo della sua moto. Ha fatto un volo di diversi metri, prima di finire nelle campagne circostanti la sede stradale. I primi a soccorrerlo sono stati i suoi amici, che si sono resi immediatamente conto che le sue condizioni erano gravissime. Intanto sono giunte sul posto le ambulanze del 118. I soccorritori hanno provato a rianimare il centauro sul posto e, a seguire, lo hanno trasportato al Pronto soccorso. Il cuore di Simore Argentieri ha smesso di battere per sempre dopo neanche mezz’ora dall’arrivo del giovane motociclista in ospedale.

La notizia dell’incidente in cui aveva perso la vita il 25enne cellinese è subito arrivata a Cellino, dove ieri c’erano i festeggiamenti in onore dei santi patroni della città, che sono stati sospesi in segno di lutto per la tragica morte di Simone.

Dei rilievi che servono per ricostruire la dinamica del sinistro si sono occupati i vigili urbani di San Pietro Vernotico e i carabinieri. Il pm di turno, una volta ricevuta la prima informativa dagli investigatori, ha autorizzato la restituzione della salma del giovane ai familiari.

La San Pietro-Mare è una strada estremamente pericolosa, che è stata teatro di una serie di gravi incidenti stradali.