Manduria, si spaccia per poliziotto ed entra nell'ufficio postale chiuso: denunciato brindisino

La polizia di Manduria (Ta) ha denunciato un 30enne originario della provincia di Brindisi per usurpazione di titolo e detenzione abusiva di armi. L'uomo infatti si era introdotto nell'Ufficio Postale di Manduria, non aperto al pubblico, qualificandosi come agente di polizia. I poliziotti "veri", giunti sul posto, hanno individuato la persona sospetta, che non era riuscita a dare alcuna spiegazione sul motivo della sua presenza in quegli uffici. Perquisito il veicolo con cui l'uomo era arrivato, gli agenti hanno perquisito anche l'abitazione dell'uomo, dove hanno trovato 3 cartucce calibro 12, illegalmente detenute. L'uomo è stato denunciato.