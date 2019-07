Torre Guaceto, cadono dopo il primo volo: 3 rapaci rimessi in libertà

BRINDISI - Il Centro fauna di Torre Guaceto ha rimesso in libertà tre giovani rapaci, soccorsi dopo essere caduti in quello che probabilmente è stato il loro primo volo, spesso difficile per il vento o per i mancati punti di appoggio in alto da dove poter tornare a librarsi in aria. Sono due poiane 'Buteo buteo' e un barbagianni 'Tyto alba', notati a terra da persone che hanno contattato Torre Guaceto, permettendo l'intervento del centro fauna selvatica. Il barbagianni è stato soccorso il 19 aprile nel parco Cesare Braico di Brindisi, caduto dal nido. Una delle poiane è stata recuperata a San Donaci (Brindisi) il 17 giugno: alcuni contadini al lavoro l'hanno vista prima planare e poi precipitare al suolo. L’altra è stata recuperata a Mesagne (Brindisi) il 3 luglio. Nel centro, i tre rapaci hanno potuto proseguire «l'allenamento» e, raggiunta la padronanza di volo, sono stati rilasciati nella Riserva naturale, con un anello-matricola che racconterà la loro 'storià ai ricercatori in caso di un nuovo recupero.