Latiano, detiene fucili artigianali illegalmente: arrestato 58enne

I carabinieri di Latiano (Br) hanno arrestato in flagrante per detenzione illegale di armi da sparo un 58enne del luogo. L'uomo aveva infatti abusivamente due fucili artigianali a retrocarica e non ha saputo dare una giustificazione sul loro possesso o sulla provenienza. È stato arrestato. Le armi sono state sequestrate. L'uomo, inoltre, tra le armi regolarmente detenute aveva un fucile calibro 16 mancante.