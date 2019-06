Carovigno, in giro con la droga nei pantaloni: arrestato 27enne

BRINDISI - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione al fine di spaccio di stupefacente un 27enne del luogo. Il giovane già coinvolto in altre vicende penali, è stato fermato a piedi in località Torre Santa Sabina del comune di Carovigno. Alla vista dei militari il ragazzo ha cercato di eludere i controlli ed è stato sottoposto a perquisizione personale.

È stato trovato in possesso di un bicchiere in plastica di colore bianco, avvolto da cellophane e nastro isolante di colore azzurro, contenente 21 grammi circa di marijuana, ben confezionata e pronta per lo spaccio, che occultava all’interno dei pantaloni all’altezza delle natiche. Il 27enne è stato arrestato e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato messo ai domiciliari presso la propria abitazione.