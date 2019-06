Brindisi, cocaina nascosta nel reggiseno arrestata dai Cc una 19enne

BRINDISI - La droga – sei dosi di cocaina – la teneva nascosta nel reggiseno. In questo modo Maria Grazia Battaglia, 19 anni, cegliese, pensava di essere al sicuro in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine. L’altra sera, però, quando una pattuglia dei carabinieri della stazione di Ceglie Messapica le ha intimato l’alt mentre, alla guida della sua Smart Coupè, stava attraversando piazza della Repubblica, pieno centro della città, la 19enne ha tradito un eccessivo nervosismo per quello che era “solo” un controllo alla circolazione stradale.

I carabinieri, che stanno sempre molto attenti a cogliere questo tipo di segnali, hanno intuito che andava effettuato un controllo più accurato. Non potendo procedere la pattuglia alla perquisizione della 19enne, i militi hanno chiesto “aiuto” ad un medico (donna) del 118. In effetti Maria Grazia Battaglia aveva addosso la droga. In un involucro in cellophane i militi hanno trovato 6 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 4 grammi.

Il protocollo in questi frangenti prevede che, dopo il rinvenimento della sostanza stupefacente, la perquisizione venga estesa all’abitazione della persona trovata in possesso della droga. Ed è quello che, l’altra sera, hanno fatto i carabinieri. La perquisizione dell’abitazione della 19enne ha consentito di trovare, in un armadio, materiale utile per confezionare le dosi di droga. La 19enne cegliese è stata arrestata in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti e, così come disposto dal pm di turno, è stata collocata agli arresti domiciliari nella sua abitazione, dove resterà almeno sino all’udienza di convalida del provvedimento restrittivo adottato a suo carico.

