Brindisi, maxi rissa per uno sguardo di troppo verso una ragazzina

BRINDISI - C'’è voluto l’intervento degli agenti della Squadra Volante per sedare una rissa in strada tra giovanissimi.

È accaduto sabato sera, quando i poliziotti sono intervenuti in piazzale Spalato in quanto veniva segnalata da alcuni cittadini un’accesa lite tra giovani. I poliziotti intervenuti procedevano alla identificazione di undici ragazzi, tra cui alcuni minorenni, alcuni dei quali erano passati alle vie di fatto.

Il tempestivo intervento degli agenti consentiva di sedare immediatamente gli animi e riportare tutti alla ragione. Ad accendere la miccia alcuni motivi sentimentali, in quanto vi era una ragazza contesa tra due giovani. Questi ultimi, avevano per altro al seguito altri amici e la lite stava degenerando se non fosse stato per l’intervento della Polizia.

Per fortuna non si sono registrati feriti e solo un ragazzo ha riportato delle escoriazioni.

Le diverse posizioni di ciascuna persona individuata sono ora al vaglio degli agenti della Questura che provvederanno a ricostruire nei dettagli la vicenda e a deferire eventuali responsabili di reati.