Moto contro auto sulla Monopoli-Alberobello: muore un 54enne

Un uomo di 54 anni di Brindisi, Nico Chianura, è morto nel pomeriggio nell’impatto della sua moto contro un’auto sulla strada Monopoli-Alberobello.

L’uomo era in sella alla sua motocicletta quando, per cause da accertare, si è scontrato con un’automobile.

Sul posto è intervenuto il personale del 118. Sull'accaduto indagano i carabinieri.