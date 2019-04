Ostuni, tormenta la ex con minacce e sms, e cerca di aggredirla sul posto di lavoro: arrestato

La polizia di Ostuni ha arrestato in flagrante un 27enne, F.F., pregiudicato per droga, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, perché ossessionava da tempo una ragazza, da cui era stato lasciato alla fine dello scorso anno. Il ragazzo dopo settimane di pedinamenti, appostamenti sotto casa e sul posto di lavoro, centinaia di messaggi su Whatsapp e violenze e minacce fisiche e psicologiche, si è reso protagonista di un episodio allarmante, avvenuto qualche giorno fa. La donna era appena uscita di casa, in macchina, e lui ha cercato di entrare nell'auto forzando la portiera: la vittima è partita ugualmente e lui non ha ceduto, si è steso sul cofano e l'ha costretta a fermarsi, scappando poi via dopo averle sottratto l'auto e il cellulare. La ragazza si è allora rivolta alla polizia, fino a quando, lo scorso sabato, lo stalker si è presentato nuovamente sul posto di lavoro della vittima cercando nuovamente di riallacciare i rapporti con lei. La polizia è intervenuta immediatamente arrestandolo: al momento si trova ai domiciliari.