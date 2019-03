Cerano, principio di incendio nella torre nastro trasportatore, nessuna conseguenza

Un principio di incendio, subito domato, si è verificato alle 7.30 di oggi all’interno di una delle torri attraverso le quali si snodano i 12 chilometri di nastro trasportatore della centrale Enel di Cerano (Brindisi). L'asse attrezzato conduce il carbone dal molo di Costa Morena alla centrale.

A quanto si apprende, si sono subito attivati i sistemi di rilevazione e antincendio e la squadra di emergenza interna alla centrale Enel. L’incendio è stato messo sotto controllo e la situazione quindi è stata risolta senza conseguenze. Sono in corso le ispezioni in sito per verificare le condizioni dei luoghi. Successivamente sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno lavorato assieme alla squadra di emergenza della centrale per le azioni necessarie. Non sono stati rilevati ulteriori focolai. Allo stato non si conoscono le cause di innesco.