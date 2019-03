Carovigno, guida sotto effetto alcol e droga fa incidente e distrugge 4 auto

A Carovigno, i Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni, hanno denunciato a piede libero un 28enne del luogo per guida in stato di ebrezza alcoolica e alterazione psicofisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti.

L’uomo, mentre percorreva la via Napoli di Carovigno alla guida della propria autovettura Fiat Punto, ha perso il controllo del veicolo andando a collidere, frontalmente, contro un’autovettura Fiat Punto condotta da una giovane del luogo.

Dopo l'incidente le auto hanno terminato la loro corsa contro altre tre autovetture in sosta sulla pubblica via, causando ingenti danni. Gli accertamenti effettuati nei confronti dei conducenti delle autovetture hanno consentito di accertare che il 28enne è risultato positivo per un tasso alcolico pari a 0,66 g/l e all’assunzione di sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi. I due giovani, dopo le cure mediche presso l’ospedale di Ostuni, sono stati dimessi con lievi ferite giudicate guaribili in gg. 5. L’uomo è stato, inoltre segnalato all’Autorità amministrativa per l’eventuale sospensione della patente di guida.