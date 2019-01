Brindisi, sparò a 27enne dopo lite in un locale, 20enne si costituisce

Nella tarda serata di ieri i carabinieri di Brindisi hanno fermato un 20enne del luogo, Piero Martucci, nullafacente e già noto per reati contro il patrimonio e in materia di droga, responsabile di aver esploso nella notte di domenica due colpi d'arma da fuoco contro Giuseppe Cavaliere, 27 anni, dopo una lite vicino a un locale. Cavaliere è stato ferito, fortunatamente in modo non grave, alla spalla e a una gamba. L'episodio è avvenuto nel pieno della movida.

Le serrate indagini si sono concluse in poche ore: i militari, con l'aiuto delle telecamere di videosorveglianza, hanno posto la città sotto assedio, con perquisizioni agli 'amici' del ventenne e della vittima. Nella tarda serata, Martucci si è costituito, accompagnato dal padre, e dopo aver deciso di non rispondere alle domande degli investigatori è stato condotto in carcere. Dovrà rispondere di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco, ed esplosioni pericolose.