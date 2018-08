In moto senza patente e con 3kg di marijuana nello zaino: arrestato 21enne

Un 19enne di Nardò (Le), Alessandro Deserio, è stato arrestato dai carabinieri di Brindisi per detenzione al fine di spaccio di stupefacente. Il ragazzo è stato colto in flagrante durante un controllo a Tuturano (Br): i militari l'hanno fermato a bordo di una moto Honda Hornet, ma una volta bloccato, il 21enne ha mostrato subito segni di nervosismo e irrequietezza. È risultato infatti sprovvisto di patente di guida (mai conseguita), con una moto senza copertura assicurativa. Nello zaino inoltre i carabinieri gli hanno trovato 3,2 chili di marijuana, suddivisa in tre involucri sigillati con pellicola trasparente. Il ragazzo è stato portato in carcere a Brindisi.