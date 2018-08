Un 27enne di Mesagne è stato arrestato dai Carabinieri di Latiano per droga e reperti archeologici. In particolare il giovane, fermato per controllo, è stato trovato in possesso di una dose di marijuana che nascondeva negli slip: dopo un controllo nella sua abitazione, all'interno di un mappamondo sono stati trovati altri 26 grammi di sostanza stupefacente in una bustina di cellophane. Su un tavolo, un bilancino di precisione ed un tritaerba in metallo intriso di stupefacente e un rotolo di nastro isolante di colore nero, il tutto sottoposto a sequestro. All’interno dell’abitazione sono stati altresì rinvenuti 7 reperti di natura archeologica sulla cui provenienza il giovane non ha saputo fornire giustificazione. Si tratta di “3 pesi da telaio” rinvenuti all’interno di un mobile collocato nel salone e 4 reperti in ceramica raffiguranti 2 teste nonché 2 vasi collocati all’interno di un mobile dello studio. Sono in corso approfonditi accertamenti con la consulenza dei militari specializzati appartenenti al Nucleo Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale di Bari e della Sovrintendenza dei Beni Archeologici di Taranto. Il giovane è stato rimesso subito in libertà.