Bisceglie, società di meccanica evade 150mila euro di Iva: sequestri GdF

La Guardia di Finanza di Barletta ha sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ingenti disponibilità finanziarie per un ammontare complessivo di oltre 150mila euro nei confronti di una società che si occupa di meccanica generale, e del suo rappresentante legale. In particolare i militari hanno individuato una società di Bisceglie (Bt) che ha sottratto al fisco I.V.A. per un valore complessivo superiore a 150mila euro.