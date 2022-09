Andria: ladri d’auto, preoccupa l’escalation di furti

ANDRIA - La morsa dei furti d’auto ad Andria non allenta la sua presa e continua ad interessare l’intero territorio federiciano con diversi episodi registrati in pochi giorni.

Tra giovedì e venerdì scorsi la Polizia di Stato ha rinvenuto ben sette veicoli precedentemente rubati. Due sono stati ritrovati in contrada «Coppe», ben nascosti tra la vegetazione, sotto alcuni alberi d’ulivo. Altre due autovetture sono state rinvenute, ancora in buone condizioni, in contrada «Femmina morta», e poi ancora un’altra in contrada «Petrarella». Le ultime due vetture, ancora non smontate del tutto, sono state ritrovate tra centro storico e contrada «Lama di carro». E’ questo il bilancio dell’attività specifica della Questura Barletta-Andria-Trani sul territorio di Andria proprio per contrastare il fenomeno dei furti d’auto.

Sui 7 veicoli prima rubati e poi ritrovati sono in corso le indagini per individuare i responsabili, ma la sensazione è che le operazioni investigative non saranno facili visto il profondo radicamento del fenomeno sul territorio.

ATTIVITA' ANTIDROGA Parallelamente gli uomini della Polizia di Stato hanno intensificato anche l’attività di contrasto allo spaccio di droga nel centro andriese. Un pusher di 24 anni è stato arrestato poiché colto in flagranza di reato, mentre altri 19 individui sono stati segnalati alla Prefettura di Barletta per consumo personale di sostanze stupefacenti. Il 24enne finito in manette, andriese, è stato notato dai poliziotti mentre si aggirava in modo sospetto in zona Monticelli in orario notturno ed in compagnia di due coetanei. Fermato e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare gli agenti hanno trovato nella sua disponibilità 13 dosi di hashish, un bilancino di precisione digitale e del materiale per il confezionamento delle singole dosi. Per lui sono scattati i domiciliari, mentre per uno dei suoi amici presenti in quel momento è stato segnalato come assuntore, aveva acquistato una dose dal 24enne poco prima. Sempre durante i controlli quartieri «Monticelli», «Camaggio» e «San Valentino», la Polizia ha arrestato un altro pusher e denunciato due persone per possesso di droga finalizzato allo spaccio.

Nel complesso gli agenti hanno sequestrato 120 grammi di stupefacenti tra eroina, cocaina e marijuana, comprese anche 11 piante di cannabis. Dagli uffici della Questura Bat fanno sapere che i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni tramite le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine «Puglia Centrale».