Maltempo: forte vento, grosso tronco crolla su viale a Barletta

BARLETTA - A causa delle forti raffiche di vento, lungo un viale cittadino a Barletta un grosso ramo di un albero si è spezzato dal tronco principale ed è caduto sulla carreggiata occupandola completamente e sfiorando un’autovettura parcheggiata. Nessuno è rimasto ferito. E’ accaduto in viale Marconi, ad angolo con viale Vittorio Veneto, davanti a una scuola, la «Manzoni», che era già chiusa quando l’incidente è avvenuto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, per regolare il traffico automobilistico fino a quando l’albero non sarà rimosso dalla carreggiata dagli operai della municipalizzata che si occupano del verde pubblico in città.