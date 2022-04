Bisceglie ricorda Carlo De Trizio a 16 anni dall'attentato in Iraq

BISCEGLIE - Il 27 aprile, Bisceglie ricorda Carlo De Trizio nel 16esimo anniversario della scomparsa. Il Maresciallo Capo dei Carabinieri morì in un vile attentato terroristico il 27 aprile 2006 a Nassiriya, in Iraq. Mercoledì 27 aprile Bisceglie ricorda il Maresciallo Capo dei Carabinieri Carlo De Trizio nel 16esimo anniversario della Sua scomparsa in seguito ad un vile attentato terroristico avvenuto nella mattinata del 27 aprile 2006 a Nassiriya, in Iraq.

Una celebrazione liturgica sarà officiata nella cappella del cimitero comunale da don Francesco Colangelo alle ore 10.30. Al termine della funzione religiosa, dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, Autorità civili, militari e religiose si recheranno alla tomba monumentale del M.a.s.U.P.S. (Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza) Carlo De Trizio, dove si procederà alla deposizione delle corone di alloro e saranno resi gli Onori militari al compianto Caduto biscegliese, insignito della Croce d'Onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero.