Bullismo a Barletta, Bellomo: «Un servizio di psicologia scolastica»

BARI - «Ben vengano le prese di posizione del Garante dei minori e degli assistenti sociali sulla vicenda della rissa tra ragazzine, avvenuta nel centro storico di Barletta, filmata e postata sui social, ma l’intervento urgente su fenomeni di questo tipo e sulle cosiddette baby gang deve essere quello dello Stato».

Lo sostiene Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia. all'indomani del video virale del pestaggio fra ragazzine. «Gli episodi di bullismo - dice - che avvengono purtroppo con preoccupante frequenza in tanti luoghi diversi della nostra regione e non solo, possono contemplare una o più fattispecie di reato penalmente rilevanti. Mentre il cyberbullismo, come è noto, è stato espressamente codificato. Al di là della imputabilità per coloro che hanno meno di 14 anni, per i quali sono comunque possibili misure correttive, è importante agire in maniera efficace e con risolutezza».

«A fine gennaio - conclude - con i colleghi della Lega in Consiglio regionale, ho presentato un progetto di legge per istituire all’interno della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado il servizio di psicologia scolastica».