Trinitapoli, il Comune è stato sciolto per mafia

TRINITAPOLI - Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha decretato lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del comune di Trinitapoli. D'ora in avanti sarà retto da una commissione straordinaria per 18 mesi. Il provvedimento giunge all'esito di una lunga e minuziosa attività di una commissione inviata dalla scorsa estate dal Prefetto Maurizio Valiante per accertare eventuali condizionamenti da parte della criminalità organizzata nell'andamento della vita amministrativa dell'ente.