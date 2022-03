Andria, gli imprenditori locali si mobilitano per l'accoglienza dei profughi

ANDRIA - Si moltiplicano gli interventi di assistenza e accoglienza per i profughi dell'Ucraina. Ad Andria, si sono nuovamente mobilitati gli imprenditori locali. «Cari cittadini andriesi è sotto gli occhi di tutti noi la situazione in cui versano i profughi di una guerra assurda, quella ucraina - scrivono in una nota gli imprenditori -. Per questo motivo noi dell'Associazione Onlus "Amici Per La Vita" ci stiamo attivando per trovare delle situazioni abitative dignitose che possano ospitare donne e soprattutto bambini. Detto ciò, siamo alla ricerca di tutti coloro che possono in maniera gratuita darci una mano per ogni tipo di lavori di ripristino (edile, idraulico, elettrico, etc). Cerchiamo disponibilità in qualsiasi ora del giorno e qualsiasi giorno della settimana. Al costo del materiale da acquistare provvederemo noi direttamente. Chiunque fosse interessato può telefonare al numero 327.4718000 o mandare una mail all'indirizzo info@axvonlus.it con nome-cognome, telefono e disponibilità. Grazie a tutti per la collaborazione».