Comunali Barletta, Emiliano presenta candidata sindaco Santa Scommegna

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha partecipato alla presentazione della candidata a sindaco di Barletta, Santa Scommegna, sostenuta da Partito Democratico e dalle liste Con Emiliano, Riformisti-Progressisti, Puglia Popolare, Emiliano Sindaco di Puglia, Senso Civico, Cantiere Barletta, Buona Politica. «Conosco questa donna dai tempi in cui cercavo di avere la collaborazione delle imprese di Barletta per reagire al racket estorsivo, l’ho conosciuta sul campo di battaglia - ha detto Emiliano - l’ho vista lavorare insieme al grande sindaco Ciccio Salerno e quando sono diventato sindaco ho chiesto a lei come organizzare il lavoro al comune di Bari». Scommegna, fino a ieri fra i dirigenti del comune di Barletta, per il quale ha coordinato negli anni settori quali servizi sociali, cultura, istruzione e commercio, ha rivestito anche cariche politiche, vicesindaco in una giunta di centro sinistra e, prima ancora, in Confesercenti. Scommegna ha ricordato la sua militanza politica, a partire dal movimento studentesco, in quello femminista e poi nelle istituzioni e ha dichiarato di volere lavorare «per cercare di allargare la coalizione, lo farò con la sinistra progressista e con il Movimento 5 Stelle». Oltra al governatore pugliese, c'erano il segretario regionale del Pd Marco Lacarra e la senatrice dem Assuntela Messina, sottosegretario all’innovazione digitale.