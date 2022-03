Barletta, a fuoco un materasso per strada: bruciata la cabina elettrica

BARLETTA - Solo tanto spavento e nessun ferito per il rogo acceso nella notte appena passata in via Milano angolo via Savonarola, in pieno centro a Barletta. All'angolo era stato depositato un materasso (probabilmente per il ritiro dei rifiuti speciali) che qualcuno ha pensato bene di incendiare. Nel giro di pochi minuti le fiamme hanno coinvolto l'intero incrocio stradale, intaccando anche la cabina elettrica che era nelle vicinanze. È andato a fuoco l’armadietto stradale con le linee che confluivano in esso. I disagi causati dall'azione vandalica sono stati risolti in mattinata, quando è stato tutto ripristinato con l'intervento degli operai Enel, e l'intera zona della città ha riavuto la corrente elettrica.